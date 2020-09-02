Булат: чем он привлекает потребителей в наше время

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Известно, что булатные ножи, мечи и даже доспехи использовались в древние времена. Первые упоминания в документах содержатся в книгах Древней Греции. В «Слове о полку Игореве» также упоминается о том, что в войне с половцами русские воины использовали булатные мечи.

Долгое время технология создания прочных, тонких, гибких и острых булатных ножей и мечей была утеряна, хотя и в XVII-XVIII вв. люди не оставляли попыток разгадать тайну создания этих легендарных изделий. Сейчас она известна и в России есть несколько производителей, которые успешно продают свою продукцию. Например, вас могут порадовать качеством и дизайном булатные ножи Сергея Баранова.

Как же получают булат? Обычную литую сталь подвергают особой обработке: вначале нагревают, потом медленно охлаждают, в результате чего в толще материала образуются кристаллы, сообщающие материалу прочность. Впоследствии очень важно не разрушить эти кристаллы, поэтому ковать изделия можно только облегченным молотком.

Главными преимуществами булата специалисты считают:

упругость и прочность материала;

износостойкость при правильном уходе (нельзя допускать воздействия влаги на сталь);

острый край ножа, что очень важно для туристов, охотников, рыбаков и т. д.

Кстати, булатные ножи до сих пор используются военными, а это говорит о высоком качестве и надежности изделий.