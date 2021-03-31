Буквы в цифре

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О том, как сосуществуют и дополняют друг друга бумажные и электронные книги

После появления кинематографа скептики утверждали, что театр умрёт, но он выжил и остался искусством для избранных. С появлением интернета скорую гибель пророчили книгам, облачённым в картонные и глянцевые обложки. Но и они пока живы, потому что, в отличие от своих электронных сестёр, обладают душой.

Виртуальная версия

Больно, конечно, наблюдать, как из старых домов выносят связки различной литературы с разваленными переплётами и пожелтевшими страницами. Это книги, которые постарели от времени и молодому поколению в таком варианте уже не нужны. Их заменяют более яркими, современными изданиями или электронными версиями, не занимающими много места. Ведь на одной маленькой флэшке могут уместиться сотни томов. Уже несколько десятилетий многие библиотеки мира сканируют свои фонды, и молдавские хранилища книг от прогресса не отстают.

– Электронная книга должна войти в жизнь нашей библиотеки и нашего общества, – считает генеральный директор Национальной библиотеки РМ Елена Пинтилей. – У нас созданы все условиях для сохранности культурного книжного наследия и его передачи будущим поколениям. Один из методов – это оцифровка книг. Таким образом мы можем предоставить доступ к фонду не только реальным, но и виртуальным читателям. Небольшую цифровую библиотеку мы открыли ещё в 2010 году, в ней содержатся публикации, которые на протяжении нескольких веков издавались на территории Бессарабии. Мы планируем приобрести необходимую технику и в 2022 году начнём большой проект оцифровки Национальной библиотеки.

Как считают специалисты, когда мир находится на стыке поколений, библиотеки принимают гибридную форму. То есть можно прийти и почитать (если это редкие издания, их выносить нельзя) либо можно заказать электронную версию и пользоваться ею сколько угодно. Очень важно создать электронные варианты научной литературы и открыть доступ к достижениям молдавских учёных. Национальная библиотека получает все статистические данные, передаваемые на уровне республики, а также обязательный экземпляр всех книг, которые издаются в РМ, сохраняет их бумажный вариант и планирует отсылать в виртуальное пространство все цифровые копии.

Если представить, что с интернетом случится глобальная катастрофа и выйдут из строя все электронные носители, – книги останутся. Хоть на какое-то время переживут тебя. Чему-то научат других людей.

Видеомастер на все устройства

Но едва ли цифровые отделы появятся в сельских библиотеках. Это стоит денег, и ещё надо, чтобы это было кому-то нужно. Если необходимо заказать какую-то литературу в электронном виде, то проще обратиться в книгохранилище национального уровня. А вот городские и районные библиотеки, которые сейчас являются местом встреч и проведения различных культурных мероприятий, планируют выйти на новый виртуальный уровень.

– Сейчас у нас идёт ремонт, но по его окончании нас ожидают большие трансформации, – утверждает директор столичной библиотеки им. М. Ломоносова Маргарита Щелчкова. – Пока в электронный формат переведена только небольшая часть книг. Но мы будем следовать и пожеланиям читателей, интересующихся популярными новинками, которых нет в открытом доступе в интернете. Одна из задач библиотекарей – научить читателей пользоваться электронными устройствами. У нас есть курсы, в основном для пожилых людей, которые называются «видеомастер», где мы учим их пользоваться современными мобильными телефонами и различными приложениями, компьютерами, также они обучаются сканированию фотографий, чтобы могли сделать себе электронные семейные альбомы.

Маргарита Щелчкова считает, что электронные и бумажные книги стали уживаться друг с другом, сюда же вписываются и аудиокниги. Уже неважно, в каком формате поступает информация. Вместе с тем даже среди молодых людей остаётся немало поклонников бумажных вариантов.

Добыча знаний

Директор теоретического лицея имени Б. П. Хашдеу Светлана Михайлеску уточняет, что истинные человеческие ценности никто не отменял, и если речь идёт о классической литературе, то, конечно, и привычно, и приятно иметь бумажный вариант, хотя книги сейчас стоят недёшево. Если это красивое издание, с правильным шрифтом и на хорошей бумаге, оно доставляет удовольствие тем, кто научен читать книги. Но у нас есть ещё и учебная литература.

– К тому образованию, которое у нас было до пандемии, мы уже не вернёмся. Изменения будут, какие – увидим. Традиционное обучение с бумажными носителями должно остаться как базовое. Но, возможно, и впредь какие-то предметы могут преподаваться дистанционно, и электронные учебные пособия будут необходимы, – предполагает Светлана Михайлеску. – Вместе с тем постоянно работать с электронными носителями сложно, в первую очередь потому, что это вредит здоровью детей – в частности зрению. Но и без них тоже нельзя. К примеру, на сайте Министерства образования есть практически все учебные пособия в электронном варианте. И если учебников в больших классах не хватает (ведь некоторые из них уже не переиздаются), это отличный выход из положения. В целом от возможностей технического прогресса отказываться нелепо. Тем более что суть современного образования – научить ребёнка мыслить и самостоятельно добывать знания. При нынешнем потоке информации всё запомнить просто невозможно.

Очень сложно представить наш мир без настоящих книг. Малыши, читая по слогам, водят пальчиком по ярким страницам букваря. Подростки, проникая в первые стихи о любви, хранят в тайных местах изящные поэтические сборники. Ну а сами писатели и поэты могут лишиться вдохновения, если у них не будет возможности подержать в руках свою настоящую книгу – неважно, какую по счёту. Пока люди способны испытывать эмоции, бумажная книга будет жить.

Мнение

Пометки на полях

Олеся Рудягина, председатель Ассоциации русских писателей РМ, главный редактор журнала «Русское поле»:

– В самом деле, получить в бумажном варианте книгу, которую ты написал, очень важно. Помню, как забирала из типографии свой дебютный сборник, – фантастическое ощущение! Это ведь всегда итог определённого этапа творчества. У меня вышли в свет семь сборников стихов, и они абсолютно разные. Время идёт, ты взрослеешь, меняешься, а вместе с тобой и твои произведения. Твои читатели – страница за страницей – читают душу твою, эмоции, видят рост автора или его отсутствие, искренность или фальшь. Мне кажется, в книге это очевидней.

Книга – часть тебя. Стихи пишутся, и однажды ты начинаешь мечтать о том, чтобы они оказались под одной обложкой. Вынашиваешь их, не спишь ночами, собираешь, придумываешь детали и, в итоге, несёшь свою мечту, своего ещё нерождённого «ребёнка» – книгу – в типографию. Это счастье – книга!

С другой стороны, если представить, что с интернетом случится глобальная катастрофа и выйдут из строя все электронные носители, – книги останутся. Хоть на какое-то время переживут тебя. Чему-то научат других людей. Кого-то спасут, может быть. Книгу можно дать почитать, подарить, обнять. Для людей, выросших на культуре чтения бумажной книги, это очень важно. Наши дети, а тем более внуки, несмотря на всю нашу заботу, конечно, отличаются от нас, – у них свои приоритеты, они предпочитают электронные версии, адаптированные варианты. Мне кажется, что это настоящая трагедия человечества – лишение возможности человека размышлять над страницами живых книг. Рвётся связь поколений. Из рук в руки передаваемая книга – символ этой связи, мне кажется. Ведь даже пометки на книжных полях многое могут рассказать о человеке, оставившем их. Моя мама, читая, размышляя, оставляла множество знаков на полях и в моих сборниках, и для меня сейчас это огромная духовная поддержка, бесценная связь навечно… Наверное, каждый автор может рассказать какую-то историю отношений со своими книгами.

Комментарий

Цвет спокойствия – зелёный

Олег Ставинский, врач-офтальмолог высшей категории:

– В условиях пандемии, когда учебные заведения часто переходят на дистанционное обучение, чтобы сохранить зрение, надо следовать определённым правилам. В гигиену зрения входит использование капель искусственной слезы, созданных на основе гиалуроновой кислоты, гимнастика для глаз и дозированное пользование компьютерами и телефонами. Не последнюю роль играет качество гаджетов. Если вам удобно читать книгу в электронном варианте, то в качестве основного фона лучше использовать светло-зелёный, который считается самым безопасным для глаз, а также светло-бежевый, голубой или другие мягкие тона, а сами буквы должны сохранить классический чёрный цвет. Чем меньше контраст между буквами и фоном, тем лучше, но при этом буквы не должны теряться на этом фоне. В помещении, где используется техника, обязательно должен быть источник света, но на самом мониторе не должно быть лишних бликов.

Наталья Устюгова