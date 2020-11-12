Буюканы – за Додона и дальнейшее развитие страны! (ВИДЕО)

Буюканы – за Додона и дальнейшее развитие страны! (ВИДЕО)

Николай Попилевский – житель сектора Буюканы, работает строителем. Много лет он трудился за границей, но вернулся домой. Голосовать 15 ноября будет за Игоря Додона.

Благодаря президенту в столице возобновилось строительство, людям есть, где работать. У нас красивая страна. Люди, которые хотят чего-то добиться, могут достойно зарабатывать и дома. Поддержу Игоря Додона, чтобы в стране осуществились все запланированные проекты! – пояснил Николай.

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