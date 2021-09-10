Буюканы и Рышкановка: где 10 сентября не будет света

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Поставщик сообщает о запланированных перерывах в поставках электрической энергии на пятницу.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть 9999, шос. Хынчешть 256, 256/1 – с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00;

шос. Хынчешть 999, 9999 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. К. Орхеюлуй 86, 109, 109/2, 109/3, 111/1-9, 111/2-8, 113, 113/2, 113/3, 115, 115/1, 117, 125/1, 9999, Чеукарь 2/4, 2/5, 9999, Грэтиешть 18-56, 19-51, 999, Соколень 2, 2/1, 7 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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