Буюканы и Чеканы: в этих секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 29 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

Алба-Юлия, 85/5, Л. Деляну, 6, 7/1-7/7, 7/2-7/6, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

М. Садовяну, 42/3 – частично с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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