Буюканы и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

Буюканы и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

Поставщик сообщает, что 15 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

  • бул. Алба-Юлия 6 – с 09:00 до 14:00;
  • ул. Коробан Василе 34, 39-45, 42, И. Каллимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, Сучава 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица 20-22, 21, Алба-Юлия 23, Н. Костин 53, Парис 23 – 09:25 до 19:00.

Сектор Чеканы:

  • ул. Варница 16, 16/1, 18, 20/1, 22 – с 09:05 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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