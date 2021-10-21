Буюканы и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Сучава, 119, 120 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. В. Думбрава, 2-8, 13, 17, Узинелор, 209/1 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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