Буюканы и Центр: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 1 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 1, 1A;B;V, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5A, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/47, 7, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 9, 9/2, 11, 11/5, ул. И. Крянгэ, 2/1, 4, 4A, 4/2, 6A,B,V, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10/6, 10/5 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Космеску, 1, 3, 5A, 5C, ул. И. Нистор, 2, ул. П. Халиппа, 2, 3, 3/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Академией, 8, 8/1, 10, 12, Хынчештское шоссе, 53 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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