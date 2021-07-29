Буюканы и Центр: в этих секторах ожидаются отключения света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. М. Витязул 11 – с 09:10 до 16:20.

Сектор Центр:

ул. Колумна 162 – с 12:10 до 13:15.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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