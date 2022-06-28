Буюканы и Центр: по каким адресам сегодня не будет света

0

Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 28 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Ал. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 16:50.

ул. В. Коробан, 22/1 – с 09:05 до 13:00.

ул. Салкуца, 14 – с 13:05 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть, 64, Л. Качиньского, 3 – с 09:20 до 16:20.

ул. Сихаструлуй, 9003 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.