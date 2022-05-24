Буюканы, Центр, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

Буюканы, Центр, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 24 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

  • ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Ш. Няга, 70, пер. Штефан Няга, 11 – с 09:20 – 19:00.

Сектор Центр: 

  • ул. Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00;
  • ул. Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/2 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка: 

  • Московский проспект, 7/3 – с 09:05 до 13:00;
  • Московский проспект, 7/2 – с 13:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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