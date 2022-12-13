Буюканы, Центр, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

0

О плановых отключениях на 13 декабря сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Сектор Буюканы:

бул. Алба-Юлия, 4, 8, 8/1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Кэприяна, 50, Мит. Бэнулеску-Бодони, 59 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Алеку Руссо, 2, 2/2, 4, Киев, 16/1, 16/3, 16/4 – с 09:00 до 17:00;

ул. Аэродромная, 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромная, 11, А. Дога, 2/1, 19/1, 21, 9001, пер. А. Дога, 13, Корнешть, 7, Ницэ Флорика, 2, 2/1, 7, 7/1, Пьетрэрией, 19, 19A, Ренаштерий Национале, 14, 16, 16 блок 1A,1B,A,20 – с 09:10 до 17:00;

ул. Н. Корлэтяну, 1-27, 8-54, Е. Кошериу, 3-17, 6-22, С. Бережан, 2-16, 15, Буковиней, 52, 68, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, К. Константинов, 2-20, Е. Русев, 3-9, 10-14, 9999, Д. Георгица, 2-8, 3-7, примар Г. Пынтя, 26, В. Рошка, 4-18, В. Цепордей, 5-15, 8-12 – с 09:45 до 17:45.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.