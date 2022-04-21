Буюканы, Центр и Чеканы: в этих секторах не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в этот четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. К. Ешилор, 28/1, И. Прункул, 19, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Ю. Гагарина, 7 B, D, E, G, V – с 09:00 до 14:00.

ул. Академией, 2, 4, 6/1, 6/2, 8/2, Г. Асаки, 29, 31/1, 49A, 49B, 51, 52, 61, 63, 65, Л. Качински, 4/4, Помилор, 2, В. Докучаева, 1, 1A, B, 1/3, 999, В. Короленко, 1 – с 13:00 до 17:00.

ул. В. Короленко, 6/6 – с 08:00 до 16:00.

ул. А. Ю. Гросу, 1-7, 2-10, Академией, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоая, 1 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо, 59/1, 61, 61/2, 51/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, M. чел Бэтрын, 1, 1/1, 1/2, 3, 3A, B, 3/4, 9999 – с 13:20 до 17:00.

ул. Будэй, 23, Бульбоака, 25-45, 34-56, Бутучень, 18-42, 21-37, M. Дрэган, 26/2, 26/2A, B, 26/3, 26/3A, 26/4, 38, Васлуй, 49A – с 09:10 до 14:00.

ул. А. Руссо, 16, 16/1, 16/2, 18/3, 999, M. Садовяну, 3, 3/2, 4/10, 6, 6/2, 6/6, 8/2, 8/3 – с 09:10 до 17:00.

ул. Гр. Ботаника, 26, Л. Быкулуй, 28, 28/1, Узинелор, 104, 171A – с 09:10 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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