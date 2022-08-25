Буюканы, Центр и Чеканы: где сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 34, 38/1, 38/1A, 40/3, 42, 42/2, 42/3, 44, Г. Гросу, 4, 4/2, Т. Георге, 2B – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Асаки, 65, 67A, 69/2, 69/3, 69/4, В. Короленко, 1/1, 2/2 – с 13:00 до 17:00.

ул. М. Ломоносова, 39, 39/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 5/4, 7-9, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 999 – с 10:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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