Буюканы, Центр, Чеканы: в этих секторах не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 22 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Aлба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 1-15, 2-20, пер. 31 Августа, 1-9, 2-8, 14-18, 24-26, Кавказ, 1-13, 4-22, пер. 1 Кавказ, 1-27, 2-16, Чуфля, 12, И. Василенко, 2, 22-36, пер. 1 Стежэрень – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. Колоница, 271 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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