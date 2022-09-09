Буюканы, Центр, Чеканы, Рышкановка: где сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 9 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Коробан Василе, 34, 39A, 41-45, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 21, Алба-Юлия, 23 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Св. Штефан, 21, 23, 43, Сихаструлуй, 42, 79A, 9990 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор, 103, 105, Кэрэмидарилор, 81-105, 100, Узинелор, 60, 90, 96/4, 137-167, Варница, 2/10 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Пушкина, 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Г. Виеру, 12, 14, 16, 18, 20, Пьяца Веке, 4, 8, Романэ, 19, 19/1, 19/2, Фанталулуй, 8 – с 09:20 до 13:00;

ул. М. Костин, 1/2 – с 09:05 до 13:00;

ул. М. Костин, 1/1, 1/2, 1/3 – с 13:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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