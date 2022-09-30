Буюканы, Центр, Чеканы, Рышкановка: где сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 30 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61A, 61/1, 61/2E, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12 – с 10:30 до 17:00.

Сектор Центр:

пер. 3 Львов, 64, 78, 80, пер. 5 Львов, 16, ул. София, 15, 17, Варшава, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 8/2 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект, 20/3, п.7-9, кв. 85-126 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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