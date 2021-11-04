Буйный посетитель устроил потасовку в баре и избил хозяйку заведения

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Уголовным делом закончился отдых для 38-летнего жителя села Рашков. В компании подвыпивших приятелей он приехал в караоке-бар. В какой-то момент сельчанин стал браниться и оскорблять посетителей.

Далее мужчина схватил стеклянный стакан и разбил его о барную стойку. Когда женщина-бармен попыталась успокоить буйного посетителя, тот запустил в неё вторым стаканом. Больше всего досталось владелице заведения – дебошир накинулся на неё с кулаками, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители застали шумную компанию возле бара и задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

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