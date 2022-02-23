Бухгалтера Центра подготовки специалистов для Национальной армии задержали за коррупцию

Бухгалтера Центра подготовки специалистов для Национальной армии задержали за коррупцию

В ходе проведённых НАЦ обысков был задержан главный бухгалтер столичного Центра подготовки специалистов для Национальной армии. Женщину подозревают в том, что она брала взятки с экономических агентов.

По словам осведомителя, на протяжении нескольких месяцев бухгалтер получала от агентов, арендовавших у Центра офисы и парковки, суммы от 2000 до 3000 леев за продление срока аренды. Сотрудникам НАЦ удалось задокументировать несколько подобных случаев.

Сегодня утром в доме и офисе подозреваемой прошли обыски. Бухгалтер задержана и находится в изоляторе НАЦ. Гражданке грозит до 7 лет лишения свободы или уголовный штраф с лишением права занимать государственные должности на определённый срок.

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