Бухгалтер и врач стали жертвами финансовой пирамиды: их обманули на 2,5 млн леев

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Мошенник предложил главному бухгалтеру и главному врачу вложить деньги якобы в интернет-платформу. В итоге они лишились 2,5 млн леев.

По данным полиции, ранее судимый за другую мошенническую схему 36-летний житель Кишинёва выложил в соцсети и отправлял на электронную почту объявления, на которые “клюнули” 60-летняя женщина и 65-летний мужчина. Подозреваемый убедил жертв вложить деньги в приобретение акций известной во всем мире компании, которые на тот момент якобы продавались по низким ценам. Мужчина обещал, что через какое-то время их стоимость возрастет в разы, что принесёт баснословный доход, и любезно предложил помочь дистанционно через приложение создать счёт в так называемой инвестиционной платформе.

Пострадавшие согласились вложить не только свои деньги, но и взятые в долг, не подписав при этом ни единого документа. Спустя три месяца они поняли, что стали жертвами мошенника и перестали переводить на счёт деньги, а о случившемся сообщили полиции.

Подозреваемого задержали и поместили под предварительный арест. Правоохранители устанавливают личности его сообщников.

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