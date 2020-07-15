Буджак открывает свои секреты

0

О поисках аутентичности в Гагаузии

Июль. Макушка лета. А мы продолжаем большую часть времени проводить в домах – из-за пандемии коронавируса отдых за границей в этом году придётся отложить. Но это лучшее время можно использовать, чтобы открыть для себя и членов семьи красоты родной Молдовы. Юг страны – одно из направлений, где появилось много интересных адресов.

Бережливость – не порок

Гагаузы всегда жили сельским трудом, который давал средства для существования, но не богатство. Жители Буджака по своей натуре – люди бережливые, они редко выбрасывали вещи, которые отслужили свой срок.

– Поэтому во многих семьях сохранились старые предметы труда, быта, одежда их дедушек и бабушек. Эта чудом сохранившаяся материальная культура и большой интерес к истории своего рода, который в крови у гагаузов, подвигли жителей автономии к открытию во многих сёлах этнокультурных объектов, – считает доктор экономических наук, преподаватель Комратского государственного университета, эксперт по туризму Светлана Генова.

Долгое время юг Молдовы оставался на обочине туристических маршрутов. Но в последнее время ситуация меняется на глазах. Стали открываться дома-музеи, пансионаты, этнодворики с национальным колоритом. Учреждают их местные педагоги, библиотекари, артисты, фермеры, которые много лет собирали буджакскую старину.

И эта старина заговорила…

Сон у печки – по жребию

Первым взялся за новое дело заслуженный артист Молдовы Пётр Петкович. Устроив в родном селе Джолтай международный фестиваль этноэстрадной песни Bucak sesleri («Голоса Буджака»), исполнитель гагаузских песен пригласил артистов из многих стран и приготовил им сюрприз.

Крошечный родительский домик П. Петкович оформил в старинном стиле. Таким способом он решил познакомить гостей с историей и культурой своего народа, о котором некоторые гости до приезда на фестиваль ничего не знали.

Стоит ли говорить, что праздник прошёл с большим успехом и эта традиция сохраняется уже не один год. А уютный домик так восхитил гостей, что они даже тянули жребий – кому ночевать у печки.

Странствующий погреб

А 32-летний муниципальный советник Виктор Русев только готовится открывать этой осенью в Чадыр-Лунге Park Hakikat («Парк истины»).

Четыре года подряд он вместе со своим отцом и младшим братом собирает камни, которые некогда использовали гагаузы в работе и в быту. Семейному трио удалось обнаружить немало вещей, о предназначении которых многие не имеют представления. Это шестигранные катки-гарманы, применяемые в хозяйствах при молотьбе зерна, мельничные камни от ветряных мельниц, массивные столбы, на которых висели ворота, поилки для скота («ялаки»), горловина для колодца и даже дымоход – всё вырезанное из цельного камня.

А в селе Кириет-Лунга во дворе разрушенного дома Русевы наткнулись на старинный подвал, который прекрасно сохранился благодаря арочной конструкции и хорошей кладке. Они купили у хозяев это строение, аккуратно разобрали его и, пронумеровав каждый камень, привезли домой. А потом на месте будущего парка выкопали котлован и по камешку в прежнем порядке собрали погреб.

– Старинный погреб, где туристы смогут дегустировать лучшие южные вина и национальную кухню, станет ключевым объектом нашего парка, где будет работать музей под открытым небом с коллекцией каменных орудий труда, предметов быта, а также других объектов, – поделился планами Виктор.

Родительский дом

Преподаватель гагаузского языка комратского колледжа имени М. Чакира Галина Сиркели в родном Кирсово открыла дом-музей Ana-Boba Evi («Родительский дом»), посвятив его своему отцу Дмитрию Семёновичу Сиркели, первому учителю гагаузского языка в селе.

– В 1958 году на юге страны по распоряжению правительства стали открываться классы с гагаузским языком обучения. Мой отец – ему было тогда двадцать лет – окончил специальные курсы и стал преподавать в начальной школе все предметы на гагаузском. Учебников и специальной литературы не было, и он вечерами переводил учебный материал, чтобы давать его детям. Увы, через несколько лет преподавание гагаузского языка прекратилось, – рассказывает

Г. Сиркели.

Дмитрий Семёнович окончил факультет русского языка и литературы и много лет работал словесником, а потом завучем в Кирсово, в школе № 2. Двадцать лет назад его не стало…

По словам дочери Сиркели, она в музее стремилась показать быт семьи первого учителя. В одной из комнат стоит ткацкий станок, на котором ткала дорожки бабушка Галины, её сундук, поодаль – топчан из досок, на котором спали домочадцы, к потолку подвешена детская колыбелька. Кухню украшает буфет, традиционный гагаузский трёхногий столик «софра», старинная посуда. В коридоре расставлены домашние орудия труда, тут же – витрина с документами и книгами учителя. На стенах дома-музея – не только ковры, вышивка, полотенца, как это было принято в те годы, но и портрет гагаузского просветителя Михаила Чакира, фотографии коллег Дмитрия Семёновича, его учеников, а также литераторов и учёных республики, способствовавших развитию гагаузского языка в Молдове.

– На семейном совете мы решили открыть музей в отцовском доме, который пустовал более 20 лет. Муж и сын восстановили его своими руками. А односельчане и коллеги помогли экспонатами. Впрочем, основную коллекцию старины собрал отец, который и мне привил к ней трепетное отношение. Когда я стала работать в колледже, то вместе со студентами продолжила собирать предметы быта гагаузов. Теперь всё это выставлено в музее,

– рассказала Галина.

Кофемолка из Чок-Майдана

Домника Акбаш – сельский библиотекарь с 40-летним стажем из с. Чок-Майдан. Она ещё в школе увлеклась краеведением и собирательством – сохраняла старые фотографии и всякую всячину, оставшуюся от разных родственников.

В конце 80-х годов Домника вела в библиотеке кружок «Юный этнограф». Вместе со школьниками она изучала историю и гагаузскую культуру, а во время практических занятий ходила в гости к местным старушкам. Они после беседы с этнографами иногда дарили им вещи, которыми не пользовались, а выбросить их было жалко. Кружок так здорово работал, что на одном из смотров его участников наградили бесплатной путёвкой в Ленинград. Но вот собранные ими предметы много лет пылились в дальнем углу библиотеки.

– Когда я уходила на пенсию, забрала наши трофеи с собой. Было ощущение, что если эти сокровища оставить, они попадут в мусор, – говорит Д. Акбаш.

Не один год экспонаты пролежали в коробках и у самой Домники. Но однажды она развесила все эти старинные платочки, зимнюю и летнюю одежду, ковры, вышивки, полотенца. Разложила старинную кухонную утварь, среди которой оказалась даже кофемолка. Кофе в Буджаке не пили, но в 1928 году многие гагаузы уехали на заработки в Бразилию. Явно приспособление для размола кофейных зёрен прибыло в Чок-Майдан оттуда, но здесь оно быстро превратилось в перцемолку, поскольку до сих пор сохраняет запах специи…

У Домники Акбаш нет своего музея. Но её дом, полный старины, хорошо известен учёным, краеведам, журналистам, пишущим об истории края. Все они пользуются материалами, собранными этой скромной подвижницей.

Долгое время юг Молдовы оставался на обочине туристических маршрутов. За исключением Историко-этнографического музея Дмитрия Карачобана в Бешалме, куда в советское время приезжали вереницы автобусов с туристами. Но в последнее время ситуация меняется на глазах. Стали открываться дома-музеи, пансионаты, этнодворики с национальным колоритом. Учреждают их местные педагоги, библиотекари, артисты, фермеры, которые много лет собирали буджакскую старину. И эта старина заговорила…

Комментарий

Путешествие с забытым послевкусием

Вера Гарчу, специалист Информационного туристического центра Гагаузии:

– Мы живём в маленькой стране, но друг друга плохо знаем. Даже для жителей Молдовы юг республики – некая экзотика. Многие у нас никогда не бывали и не представляют, что, в отличие от других регионов, население Буджака очень пёстрое – здесь отдельными сёлами живут гагаузы, болгары, украинцы, молдаване и даже чехи. Но в культуру и традиции каждого этноса вплетены, словно разноцветные ниточки, элементы культур их соседей…

Несколько раз в году у нас проходят праздники, единственные в своём роде, ставшие визиткой автономии. «Хедерлез» – один из главных весенних национальных праздников нашего народа. В этот день на единственной конеферме страны проходят спортивные заезды орловских рысаков «Алтын Ат» («Золотой конь») и другие национальные состязания. На исходе лета село Гайдары устраивает красочный фестиваль ковров Gagauz kilimneri, а Вулканешты – фестиваль национального костюма Gagauz gergefi.

Куда бы вы ни отправились – на национальный фестиваль или в сельский домик-музей – путешествие в гагаузскую глубинку оставит давно забытое послевкусие – ощущение домашнего тепла и уюта.

Татьяна СОЛОВЬЁВА