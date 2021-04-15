Будут заблокированы ещё два сайта, распространяющие фейки о коронавирусе

Будут заблокированы ещё два сайта, распространяющие фейки о коронавирусе

Речь идёт о порталах todayactual.site и bn-news-romania-365.xyz. Они были идентифицированы СИБ как источники, распространяющие заведомо ложную информацию о коронавирусе и не только. 

Стоит также отметить, что Служба информации и безопасности запустила кампанию, посредством которой граждане могут сообщать об обнаруженных ими лживых новостях о COVID-19. Для этого необходимо заполнить данный формуляр.

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