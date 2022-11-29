“Буду рядом с народом”: Додон продолжит визиты в районы, а в феврале объявит о дальнейших планах (ВИДЕО)

“Буду рядом с народом”: Додон продолжит визиты в районы, а в феврале объявит о дальнейших планах (ВИДЕО)

Экс-президент Молдовы намерен, как и обещал, посвятить ближайшие месяцы общению с людьми в районах. Об этом он объявил после вчерашнего заседания суда, который оставил в силе решение о его нахождении на свободе. 

– Понимаю, что мои политические оппоненты, Майя Санду очень нервничают и боятся, трясутся после последних опросов и моих визитов в территории, но я не намерен отказываться от своих обещаний. На прошлой неделе я побывал в двух районах, на этой неделе планирую поехать ещё в четыре. Многие спрашивают, что я буду делать дальше. Я решил несколько месяцев поездить по районам, буду в районных центрах, на рынках, буду общаться с людьми, и в конце января-начале февраля объявлю своё решение. Пока же буду рядом с народом, – подчеркнул Додон. 

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