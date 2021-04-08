Будьте внимательны! В Молдове появился новый вид онлайн-мошенничества (ФОТО)

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По данным полиции, в период пандемии значительно увеличилось количество онлайн-транзакций, а вместе с ними и количество попыток интернет-мошенничества.

Мошенничество в интернете называется фишингом или онлайн-выуживанием личных данных. Это наиболее распространенный метод мошенничества, с помощью которого злоумышленники получают банковские данные и используют деньги жертвы в личных целях.

Схема заключается в том, что мошенник связывается в чате с человеком, который опубликовал информацию о продаже какого-либо имущества, и выражает свою заинтересованность. Затем он предлагает продавцу оплатить и получить товар по почте. Для этого жертве рекомендуют воспользоваться сайтом, отправляя ссылку на него. Зачастую эти платформы по интерфейсу похожи на официальные сайты курьерских служб или платформы онлайн-объявлений, но на самом деле являются фейковыми. Когда продавец вводит данные своей банковской карты, мошенник автоматически получает их.

В связи с этим полиция призывает граждан не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах и внимательно проверять название сайта, прежде чем осуществлять транзакцию. Также рекомендуется ежемесячно проверять выписку по банковскому счету и сообщать в банк, если появляются какие-то подозрительные транзакции. Не надо забывать, что платформы онлайн-объявлений никогда не будут запрашивать и проверять конфиденциальную информацию, такую ​​как пароль, номер карты или PIN-код, по электронной почте или SMS.

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