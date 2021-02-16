Будьте начеку: гражданам напоминают о правилах пожарной безопасности в зимний период

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ГИЧС предупреждает население о необходимости соблюдать осторожность при эксплуатации источников тепла в холодное время года.

Специалисты рекомендуют тушить огонь в печах на ночь и тщательно проветривать помещения, чтобы избежать отравления угарным газом. Также не стоит устанавливать мебель и хранить горючие вещества вблизи источников тепла.

Домовладельцам рекомендуют проверять исправность печей, а при обнаружении трещин – прекратить их эксплуатацию до устранения неполадок. Проверять следует и котлы, работающие на природном газе. В случае выхода из строя ремонт установки должен производить только специалист.

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