Будянский рассказал, откуда власти возьмут средства для компенсаций за газ

0

Средства, необходимые для выделения гражданам компенсаций за газ, будут взяты из грантов, предоставленных внешними партнёрами Республики Молдова. Об этом заявил министр финансов Дмитрий Будянский.

По его словам, государство частично компенсирует тариф на газ бытовым потребителям из предоставленных Европейским союзом 75 млн евро, из обещанного правительством Германии гранта в 40 млн евро и из другого гранта, в размере 10 миллионов евро, о котором уведомило правительство Румынии. Будянский уточнил, что государство не может позволить себе компенсировать счета из взятых в кредит денег, поскольку они предназначены для инвестиционных проектов.

– Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом, который указал, что они предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере 40 миллионов евро от правительства Германии, который предстоит получить. Мы ведём переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере 10 миллионов евро, – сказал министр финансов в эфире передачи на частном телеканале.

Будянский также подчеркнул, что до конца этого месяца в Республику Молдова ожидается поступление обещанных Международным валютным фондом (МВФ) 27 миллионов долларов.

– Команда МВФ провела в Республике Молдова миссию по мониторингу и оценке и обусловила перечисление денег утверждением бюджета. Бюджет утверждён, 21 сентября состоится заседание правления МВФ, и нет никаких препятствий для того, чтобы деньги были немедленно перечислены, – добавил министр финансов, сообщает ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.