Будянский: Или берём кредиты, или будем вынуждены сократить пенсии и зарплаты

Будянский: Или берём кредиты, или будем вынуждены сократить пенсии и зарплаты

Министр финансов Думитру Будянский говорит, что внешние займы – единственный выход из сложившегося в стране кризиса. Другим решением стало бы сокращение зарплат и пенсий граждан. Об этом он заявил с парламентской трибуны при обсуждении проекта о ратификации соглашения об очередном кредите в размере 120 млн евро, сообщает Телеграм-канал INDEX

Будянский обвинил оппозицию в том, что она вводит граждан в заблуждение, внушая людям, что кредиты – это плохо для страны, хотя на самом деле это неправда.

В ответной реплике вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча призвал министра и правящее большинство относиться нормально к вопросам и замечаниям, так как оппозиция имеет полное право знать, как и на что будут потрачены взятые в займ деньги.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md