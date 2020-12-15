“Будет масштабный бюджетный кризис”: Додон рассказал, как дорого могут обойтись гражданам амбиции оппозиции

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Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает повышение зарплат медиков ещё на 30% с 1 января, увеличение на 7-12% зарплат различных категорий бюджетников, дополнительные средства для аграрной отрасли и инвестиционных проектов. Если документ не будет принят, не будет не только обещанного роста выплат, но и уже вступившей в силу в этом году надбавки. “Будет масштабный бюджетный кризис”, – отметил в рамках программы на частном телеканале Игорь Додон.



– Поэтому те, кто не хотят голосовать за проект бюджета и бюджетно-налоговой политики, будут нести ответственность за все эти проблемы. Нужно быть очень внимательными. Риски большие, – сказал он.

Глава государства также отметил, что у депутатов от оппозиции была возможность лично задать все волнующие их вопросы по данным документам министру финансов Сергею Пушкуцэ, однако они предпочли устроить на заседании парламента шоу.

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