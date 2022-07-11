Бросил в сожительницу утюг и избил её ногами: жителя столицы приговорили к 3 годам тюрьмы

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Суд сектора Буюканы приговорил жителя Кишинёва к 3 годам тюрьмы за насилие в семье.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл в апреле 2018 года, когда семья находилась в съёмной квартире в секторе Ботаника. Мужчина разозлился на сожительницу и избил её ногами, затем он принялся бросать в неё всё, что попадалось под руку, в том числе утюг, пульт от телевизора и т.д. Таким образом он нанёс женщине травмы. Кроме того, обвиняемый применял психологическое насилие по отношению к детям.

В ходе следствия подозреваемый не признался в содеянном, однако суд признал его виновным и обязал подсудимого выплатить бывшей сожительнице и своим детям моральный ущерб в размере 100 тыс. леев.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в высшей судебной инстанции.

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