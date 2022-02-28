Бросил спичку в сухую траву: неосторожность мужчины привела к пожару

Бросил спичку в сухую траву: неосторожность мужчины привела к пожару

Автоинспекторы во время патрулирования в Каменке увидели, как мужчина пытается тушить пламя у обочины. На место вызвали пожарных.

По словам 54-летнего горожанина, он шёл в соседний посёлок. Устал, присел отдохнуть, закурил. Бросил непотушенную спичку, а когда оглянулся, трава уже горела, пишет novostipmr.com.

Совместными усилиями огонь удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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