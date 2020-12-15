Британский суд вынес приговор двум уроженцам Молдовы. На их счету десяток преступлений

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Граждан Молдовы, проживавших в Великобритании, приговорили к 15 и 20 годам тюремного заключения. Их признали виновными в похищении, изнасиловании и сексуальном посягательстве.

Одного из мужчин признали виновным в 12 преступлениях, включая изнасилование, попытку изнасилования, похищение и сексуальную агрессию. Изначальный приговор в 18 лет был продлён до 20 лет тюрьмы, пишет unimedia.info со ссылкой на местную прессу.

Второй молдаванин был признан виновным в 8 преступлениях и приговорён изначально к 13 годам лишения свободы. Позже приговор был продлён до 15 лет.

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