“Британский штамм” коронавируса добрался до Молдовы: пришли результаты из лаборатории в Германии

“Британский штамм” коронавируса добрался до Молдовы: пришли результаты из лаборатории в Германии
Из 23 отправленных на проверку в лабораторию в Германии проб в 11 был выявлен “британский штамм”. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.  

7 проб были взяты у лиц с подозрением на коронавирус, вернувшихся из Великобритании, 2 – у лиц, вернувшихся из Украины, ещё 2 – у пациентов со сложными формами COVID-19, которые находятся в отделениях интенсивной терапии.

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