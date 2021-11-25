Британские учёные предупредили о самом опасном штамме COVID-19

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Учёные из Великобритании предупреждают о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая “дельту”, из-за наличия самого большого числа мутаций.

Как отмечают социалисты, штамм с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у нового варианта “ужасающая”. Ученый предупредил, что штамм может быть “хуже, чем почти все остальные”, включая доминирующую в мире “дельту”, передаёт ria.ru.

До сих пор были выявлены десять случаев заболевания этим штаммом в трёх странах – Ботсване, ЮАР и Гонконге. Как сообщил генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше “дельты”. Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом.

– В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться всё чаще, – добавил он.

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