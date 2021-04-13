Обернул наркотики гипсом: в столице задержали ушлого закладчика (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 18-летнего жителя Кантемирского района, который замаскировал 28 пакетиков с наркотиками, обернув их гипсом.

Подозреваемого сопроводили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Пакетики с наркотиками изъяли и отправили на экспертизу. В ходе допроса парень рассказал, что намеревался продать наркотики и получить прибыль в размере 7 000 леев, сообщает пресс-службы столичной полиции.

Виновному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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