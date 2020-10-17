Бриллиантовая гвардия

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О семьях, устоявших под напором лет и трудностей

Осень – самое благодатное время в Молдове для свадеб. Но эпидемия внесла в эти торжества (как и в празднование золотых и бриллиантовых свадеб) свои коррективы. Увы, эти важные события в жизни каждого человека проходят нынче в очень узком кругу. Это сильно огорчает молодожёнов и особенно пары, которые в 2020 году отмечают 60-летие совместной супружеской жизни.

«АиФ в Молдове» попыталась узнать, в чём секрет крепкого союза пар, которые, несмотря на трудности на их жизненном пути, на протяжении шести десятилетий сохраняли любовь, уважение и преданность друг другу.

В вихре вальса

Судьбу Ольги Ивановны и Семёна Георгиевича Котендаловых, отмечающих в этом году 60-летие совместной жизни, изменил вальс, который они станцевали на большом вечере по случаю завершения строительства Кишинёвского главпочтамта.

Вход на вечер был по пригласительным. Его Ольге вручили на работе – на городской телефонной станции (ГТС), где она трудилась в должности техника. Семёна пригласила на праздник его сестра, работавшая на телеграфе. Так что знакомство молодых людей произошло, как шутят юбиляры, благодаря государственной службе связи. Через год они поженились.

– Конечно, у нас, как у всех молодожёнов, порой случались размолвки, но моя мама тут же их гасила. Она всем сердцем приняла Сёму и всегда стояла на стороне зятя. Мы с мамой под одной крышей прожили 20 лет, до её смерти, и ни разу не поссорились серьёзно, – рассказывает Ольга Ивановна.

Семён и Ольга со школьной скамьи мечтали об учёбе в вузе. Но жизнь распорядилась иначе. У Семёна рано умер отец, и он в 14 лет пошёл работать на завод. Ольга потеряла отца накануне выпускных экзаменов, а её мать от внезапной потери сильно заболела. Вчерашняя школьница стала главным кормильцем семьи. Чтобы ухаживать за мамой, Оля работала на ГТС в ночные смены.

И юноше и девушке работа очень нравилась. Семён, токарь VI разряда, участвовал в изготовлении высокоточных приборов на Опытном заводе института прикладной физики АН Молдовы, что требовало постоянного пополнения багажа знаний. Ольга заочно окончила Одесский техникум связи, и её перевели на междугородную телефонную станцию инженером.

Это была счастливая советская семья, в которой росла дочь. Раз в год они могли себе позволить съездить в отпуск по туристической путёвке по стране либо отдохнуть в пансионате на море. Казалось, так будет всегда. Но в начале 90-х Советский Союз рухнул. Заводы остановились, зарплаты стали резко падать, а потом их и вовсе перестали выплачивать. Семёну пришлось перейти в кооператив по изготовлению пластмассовых бутылок. Поддерживала родителей дочь Ирина, преподающая математику в школе.

Прошли годы. Семейная установка на образование передалась младшему поколению Котендаловых – внучка Ольга преподаёт в зарубежном университете и пишет докторскую диссертацию, внук Владислав стал востребованным компьютерщиком. Ольга Ивановна и Семён Георгиевич окружены любовью и вниманием самых дорогих им людей. Это ли не счастье?

Эта старая гвардия в свои 80 с хвостиком не доживает свой век, а продолжает жить – интересуется событиями в стране, осваивает компьютерную грамотность, занимается физкультурой, работает в саду или на винограднике, – чем сильно удивляет своих внуков и правнуков.

Любимое дело

81-летний Игорь Константинович Сухарев – редкий в Молдове специалист. Он – независимый эксперт в проектировании мостов и дорог, чьими услугами до сих пор пользуются все, кто занимается строительством этих объектов в республике. В этом году накануне Дня независимости президент страны вручил Игорю Константиновичу по случаю 60-летия его трудовой деятельности Орден Gloria Muncii.

Любопытно, что эта дата совпала с другой – Игорь Константинович и его супруга Валентина Гавриловна Сухаревы отметили 60-летие семейной жизни. Они познакомились, – где тогда в основном и знакомилась городская молодёжь, – на кишинёвской танцплощадке. Валюша работала в детсаду от Молдавской железной дороги, Игорь учился в автодорожном техникуме. Вскоре после знакомства они поженились, хотя стартовые условия были более чем скромные – зарплата воспитательницы и стипендия студента.

– Но нам хватало. Мы были молоды, влюблены – трудности не пугали. Жили на квартире, не заморачивались. Если деньги заканчивались, перехватывали у друзей до получки, но не пропускали ни концерты, ни премьеры в театрах, – улыбается Валентина Гавриловна.

К тому времени Игоря приняли техником в Молдавский государственный проектно-зыскательский институт автомобильных дорог. За 40 лет работы в этом учреждении Сухарев прошёл все ступени карьерной лестницы – инженер, руководитель группы, начальник дорожного отдела, главный инженер и директор института. Выйдя на пенсию, стал заниматься экспертизой проектной документации.

Алла, дочь супругов Сухаревых, окончила Технический университет Молдовы и пошла по стопам отца.

На вопрос «АиФ в Молдове», в чём секрет семейного счастья, глава семьи ответил: «Рецепт у меня один – занимайтесь любимым делом!»

Не замаялись

Война у одесского мальчика Серёжи Кривцуна отняла родителей: отец пропал без вести на фронте, мама умерла от тифа. Старшая сестра определила братишку в Одесскую специальную школу-интернат для сирот войны с преподаванием предметов на английском языке, которая открылась сразу после войны и воспринималась горожанами как детдом, куда можно было пристроить ребёнка, чтобы пережить голодное время. Но атмосфера в этом интернате была особенная. Прочувствовать её можно по фильму «Подранки», который снял воспитанник интерната восьмого выпуска кинорежиссёр Николай Губенко.

Сергей Кривцун, соученик Губенко, окончил Одесский институт иностранных языков и по распределению стал преподавать английский язык в райцентре Тернопольской области.

– В интернате старшеклассников назначали командирами в младшие классы. Мне всегда нравилось опекать младших, поэтому с удовольствием поехал работать в сельскую школу, – рассказывает Отличник народного образования МССР Сергей Макарович Кривцун.

В райцентре Белобожница он встретил свою любовь. Зинаида, его ученица, окончила школу и уехала по комсомольской путёвке строить дома для шахтёров в Сталино (ныне Донецк), но заболела и вернулась домой. Тогда-то они встретились и как бы заново познакомились. Поженились 1 мая 1960 года. Тогда Сергею исполнилось 29 лет, а Зинаиде – 20.

А через несколько лет на курсах повышения квалификации для учителей английского языка, проходивших в Одессе, Сергея Кривцуна заметил тогдашний ректор Бельцкого пединститута (теперь – госуниверситет имени Алеку Руссо) и пригласил молодого специалиста в вуз на преподавательскую работу. Заверил, что через пару лет он получит в Бельцах квартиру. Сергей и Зинаида с маленькой дочкой переехали в молдавскую северную столицу. Поселились в студенческом общежитии. Увы, квартиру Кривцунам пришлось ждать не два, а семь лет, но супруги не обращали внимания на бытовые неудобства.

Зинаида Онуфриевна пропадала на факультете дошкольной педагогики и психологии. Сергей Макарович совмещал преподавание английского языка с работой декана факультета общественных профессий, где студенты приобретали навыки по различным специальностям. Обладая незаурядным артистическим талантом (в интернате он играл в драмкружке), Сергей Макарович с азартом вёл кружок художественной самодеятельности в Доме учителя. Выйдя на пенсию, он стал одним из самых активных самодеятельных артистов клуба «Ветеран».

Весной Зинаида Онуфриевна и Сергей Макарович Кривцун отметили бриллиантовую свадьбу.

– Говорят, жениться в мае – всю жизнь маяться. Но в отношении нас с Зиночкой эта поговорка не сработала. Интернат научил меня дружить, работать и оставаться верным тем, кого любишь, – пояснил Сергей Макарович.

Золотой запас страны

Стремясь вызнать у наших юбиляров секреты их счастливой семейной жизни, мы не могли не заметить немаловажную вещь – наши герои состоялись не только в семье, но и в своей профессии. Принадлежа к поколению «совков» (как часто представители новой генерации называют всех, кто родился и жил в Советском Союзе), они добились того, что нынешней молодёжи кажется фантастикой. Советская власть давала сиротам, чьи отцы погибли в Великую Отечественную войну, да и другим детям из рабочих и крестьянских семей, невероятные социальные лифты. Они становились инженерами, учителями, учёными, артистами, спортсменами и т. д. Эта старая гвардия в свои 80 с хвостиком не доживает свой век, а продолжает жить – интересуется событиями в стране, осваивает компьютерную грамотность, занимается физкультурой, работает в саду или на винограднике, – чем сильно удивляет своих внуков и правнуков.

Татьяна СОЛОВЬЁВА