Бригады скорой помощи получили 24 новых автомобиля

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Между бригадами скорой медицинской помощи столицы и ряда районов были распределены 24 новые машины.

17 из общего числа машин относятся к типу С и будут закреплены за подстанциями Национального центра экстренной медицинской помощи в Бельцах, Дрокии, Единцах, Окнице, Сороках, Хынчештах и ​​в столице, где есть реанимационные бригады. Машины скорой помощи типа C имеют необходимое оборудование для наблюдения за жизненно важными функциями и позволят быстрее доставлять пациентов в больницы.

Машины скорой помощи типа B будут закреплены за бригадами из Кишинёва, Яловен, Чимишлии, Корнешт и Зырнешт, пишет moldpres.md.

Закупка спецавтомобилей является частью программы Минздрава по обновлению парка машин скорой помощи. В июне 2022 года парк Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи пополнился 30 новыми машинами. Они стали частью партии из 168 спецавтомобилей, закупленных в рамках проекта по модернизации автопарка НЦМП, финансируемого на основе Рамочного кредитного соглашения между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы.

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