Бразилия разрешила применение «Спутника V»

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Ранее бразильский регулятор дважды отказывался одобрить вакцину. Разработчики «Спутника V» связывали это с политическими мотивами и давлением США.

Однако накануне Коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в Twitter препарата.

– «Спутник V» будет использоваться в Бразилии после утверждения Anvisa, — отмечается в сообщении.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил, что первые партии вакцины прибудут в Бразилию в июле. Она стала 67-й страной мира, одобрившей «Спутник V», передаёт rbc.ru.

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