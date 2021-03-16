Брали взятки у водителей: в отношении четырёх автоинспекторов возбуждены уголовные дела

Брали взятки у водителей: в отношении четырёх автоинспекторов возбуждены уголовные дела

Четверо патрульных инспекторов были задержаны сотрудниками НАЦ. Их подозревают в получении взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения.

По данным следствия, инспекторы останавливали на трассах водителей в состоянии опьянения, без документов или совершивших иные нарушениям и предлагали “откупиться”. Суммы варьировались от 200 леев до 500 евро, а в некоторых случаях патрульные соглашались даже на взятки в виде бензина.

Расследование продолжается.

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