Брали взятки у водителей: в отношении четырёх автоинспекторов возбуждены уголовные дела

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Четверо патрульных инспекторов были задержаны сотрудниками НАЦ. Их подозревают в получении взяток от водителей, нарушивших правила дорожного движения.

По данным следствия, инспекторы останавливали на трассах водителей в состоянии опьянения, без документов или совершивших иные нарушениям и предлагали “откупиться”. Суммы варьировались от 200 леев до 500 евро, а в некоторых случаях патрульные соглашались даже на взятки в виде бензина.

Расследование продолжается.

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