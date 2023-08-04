Брала деньги у знакомых и не возвращала: жительницу Паркан будут судить за мошенничество

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Завершено расследование дела по обвинению 51-летней жительницы Паркан в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвиняемая занималась предпринимательской деятельностью и поставляла продукты питания и алкоголь в магазины. Пользуясь доверием знакомых, она брала у них в долг крупные суммы под предлогом закупки товара и развития бизнеса. При этом практически во всех случаях долговые расписки не составлялись, всё было на доверии. По истечении оговоренного времени никто в итоге не получил назад свои деньги, пишет novostipmr.com.

В правоохранительные органы обратились 8 потерпевших. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 3 миллионов 800 тысяч рублей ПМР.

Для возмещения ущерба на принадлежащие обвиняемой дом и два автомобиля наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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