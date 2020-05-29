Брал всё, что плохо лежит: столичные полицейские задержали квартирного вора (ВИДЕО)

Брал всё, что плохо лежит: столичные полицейские задержали квартирного вора (ВИДЕО)

31-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками полиции сектора Центр за квартирную кражу.

В полицию обратилась 30-летняя потерпевшая. В её отсутствие из квартиры украли одежду, украшения и косметику. Общий ущерб составил 139 000 леев.

Было установлено, что подозреваемый проник внутрь, сломав замок. Вскоре он был задержан. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что что-то из украденных товаров успел продать. Остальные вещи обнаружили при обыске в его доме.

Ранее задержанного привлекали за аналогичные правонарушения. За кражу ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение до 4 лет.

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