Брал в долг и тратил: мошенник приговорён к 14 годам лишения свободы

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Тираспольский суд признал гражданина виновным в совершении 10 фактов хищения денежных средств путём мошенничества.

Обвиняемый присвоил и потратил на личные нужды 10 тысяч долларов США, которые взял в долг у своего знакомого якобы для оплаты операции отцу. При этом возвращать их мужчина изначально не собирался.

Кроме того, обвиняемый, являясь директором фирмы, получил от некоторых клиентов внушительные суммы. Деньги брал под предлогом займа на расширение бизнеса с обещанием вернуть, как только получит прибыль, пишет novostipmr.com.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом гражданин был признан виновным в совершении мошенничества, а также в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Он приговорён к наказанию в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

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