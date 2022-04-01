Брал по 5 тысяч долларов: молдаванин переправлял украинцев призывного возраста через границу

Брал по 5 тысяч долларов: молдаванин переправлял украинцев призывного возраста через границу

Пограничники задержали подозреваемого в организации незаконной миграции.

Как установили правоохранители, молдаванин занимался перевозкой граждан Украины в РМ, минуя пункты пропуска. “Бизнес” был налажен в Тараклийском районе. Мужчина успел “заработать” 15 тысяч долларов – по 5000 от троих украинцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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