Браконьеры попались на ловле рыбы на Днестре

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О двух рыбаках-нарушителях в дежурную часть Рыбницкого ОВД сообщил инспектор экологического контроля. Мужчин задержали на берегу Днестра с поличным.

Оперативники выяснили: жители села 44 и 22 лет промышляли ловлей на моторной лодке. Увидев представителей Рыбнадзора, от добычи попытались избавиться, но не успели. В лодке сотрудники милиции обнаружили сеть длиной 60 метров, а также около 12 кг рыбы, пишет mvdpmr.org.

Весь улов и орудие ловли были изъяты. По данному факту проводится проверка.

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