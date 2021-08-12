Брачная статистика: в прошлом году в Молдове заключили 15,5 тысяч союзов

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По данным Национального бюро статистики, количество впервые заключённых браков составило 10,7 тысяч, большинство из которых (90%) было зарегистрировано молодыми людьми от 16 до 34 лет.

Большинство мужчин, вступивших в брак в прошлом году, относятся к возрастной группе 25-29 лет (43,3%), а большинство вышедших замуж женщин – к возрастной группе 20-24 года (49%). Средний возраст вступления в первый брак составлял 29 лет для мужчин и 26 лет для женщин, пишет moldpres.md.

При этом в 2020 году по сравнению с 2016 годом сократилось количество разводов среди молодёжи – на 28,6% у мужчин и на 26% у женщин. Общее количество разводов по решению суда составило 8,7 тысяч, из которых в 47,5% случаев инициатива исходила от женщин и 35,5% – от мужчин в возрасте от 16 до 34 лет.

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