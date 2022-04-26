Божественная вертикаль Светланы Мосовой

0

О любимых городах и творческом горении, рождающем подлинное искусство

ДОСЬЕ

Светлана Мосова родилась 23 марта 1953 года в Кишинёве. Окончила филологический факультет Кишинёвского государственного университета. До 1990 года работала редактором Гостелерадио МССР. С 1991 года живёт в Санкт-Петербурге. Член Союза российских писателей, Союза журналистов РФ. Автор шести книг и более 500 телепрограмм. Работала на канале «Россия – Санкт-Петербург». С марта 2013-го по настоящее время – редактор телеканала «Санкт-Петербург». Двукратный финалист премии Союза журналистов России «Золотое перо», входила в шорт-лист премии «Новая словесность». Рассказы переведены на немецкий, датский, польский, турецкий и китайский языки.

Провокационный лозунг давних перестроечных лет «Чемодан. Вокзал. Россия» резко изменил судьбу ряда видных деятелей культуры Кишинёва, которые вынуждены были покинуть малую родину. Среди них и сегодняшний собеседник «АиФ в Молдове» писатель и тележурналист Светлана Мосова.

Она оказалась на легендарных «брегах Невы», родине своего супруга, где её книги не задерживаются на полках книжных магазинов, а рассказы и повести читают артисты на «Радио России». К тому же проза Мосовой является и материалом для изучения особенностей русского языка студентами-лингвистами Петербургского университета. Вторая ипостась творчества Светланы Мосовой – тележурналистика, где она проявила себя, в первую очередь, передачами о Питере, глубокими, исполненными любви к этому прекрасному городу, который стал для неё второй малой родиной.

Роман с городом

– Светлана, думаю, вы не обидитесь, если мы перейдём на «ты», ведь в моём представлении ты остаёшься восьмиклассницей, которая пришла к нам на филфак на семинар, где всеведущий Миша Дрейзлер делал скандальный доклад. Мой первый вопрос к тебе: существует ли Кишинёв Светланы Мосовой, каков он? Цитирую тебя: «В Кишинёве земля круглая, как на картинах Шагала, – холмы, холмы, а что там, за холмами? Тайна. Кишинёв висит в воздухе, цепляясь за него своими холмами, ветвями, плющом и виноградной лозой…»

– А ещё цветущим абрикосом, по сравнению с которым сакура – просто распиаренное дерево. Кишинёв для меня – это наваждение: я вижу его везде, где бы ни была, даже в Париже! Быть может, из-за цвета тамошних платанов и домов из ракушечника, как в молдавской столице. «Тоска по родине… Давно разоблачённая морока…» Но морока эта и горькая, и сладкая. Представь, по моей ностальгии о Кишинёве даже пишут статьи в научных журналах, название одной из них звучит строго, без всякой лирики: «Рассказ-воспоминание: структура и средства языкового выражения». А рассказ (как и одна из моих книг) называется «В поисках прошлогоднего снега», подзаголовок – «Роман с городом». Кстати, ты выбрал цитаты как раз из этого рассказа. Вообще-то фраза «нужен как прошлогодний снег» означает «совершенно не нужен». Но у меня всё с точностью до наоборот. Утраченное более ощутимо, чем реальность.

– Твоя телевизионная биография тоже начиналась именно на молдавском телевидении, это циклы передач «Встречи у киноэкрана» и «Киноканал», который вы создавали и вели вместе с Игорем Барбэ. «Киноканал» был, помнится, журнального формата: там были и репортажи со съёмочных площадок, и интервью с кинематографистами, и киновикторины, и круглые столы с жаркими дискуссиями…

– Да, и что удивительно, многие помнят наш «Киноканал» до сих пор, по крайне мере, наши бывшие кишинёвцы ещё недавно узнавали меня даже на улицах Германии. Кишинёв – это много… Это родное для нас обоих литературное объединение «Орбита» с Рудольфом Ольшевским, это Молодёжный центр, где мы собирались и так молодо и румяно горячились в спорах… Это «друзей моих прекрасные черты…» Это гениальные стихи Наума Каплана… О нём у меня тоже есть рассказ, отрывок из которого предварял подборку его стихотворений в журнале «Звезда». Это Домик Пушкина… Это восходящие и ниспадающие улочки старого Кишинёва, ведь Петербург – это сплошные прямые линии, знаменитые петровские «першпективы».

Кишинёв для меня – это наваждение: я вижу его везде, где бы ни была, даже в Париже!

У пришлых глаз не замылен

– Город, в котором ты волею судеб живешь сейчас, менял названия и с ними свои сущности, что во многом отразилось в твоём телевизионном творчестве. И в твоей прозе, конечно, тоже: «Новый город был действительно хорош – аристократическая небрежность, лёгкая небритость, манеры… Сложный, противоречивый, угрюмый… Но любить его – это общее место. Любить его – это как любить мужчину, которого и так все любят».

– Но кого любит он? Вопрос. Петербург, как сказал классик, «отвлечённый и умышленный город». И это правда. То есть я живу в умысле Петра. И этот умысел вызывает во мне много чувств, среди которых, конечно же, непреходящее восхищение. Наш телевизионный проект, в котором я участвую как автор сценария, называется «Малые родины большого Петербурга», он посвящён историческим районам города. Ведь Петербург начинался со слобод, и их было множество: Морская слобода, Французская, Греческая, Ямская, Лиговка, Пески, Соляной городок, Весёлый посёлок… Не за горами очередной юбилей – 200-й фильм! Причём фишка нашей программы в том, что главные её герои отнюдь не краеведы, а жители этих исторических районов (среди них и знаменитые артисты, писатели, художники), которые знают от своих бабушек и дедушек такие драгоценные подробности, которых не найти ни в одном путеводителе. Их воспоминания бесценны, они возвращают из беспамятства многочисленные детали быта и бытия ушедшей натуры, в том числе и забытые исторические названия районов и улиц, хранящие в себе, как известно, культурные и исторические коды. А некоторые зрители нам пишут, мол, прожил всю жизнь в этом районе и только из вашего фильма узнал, что живу в Мокрушах… Вообще у нас большая аудитория, наша программа лидирует в рейтинге. А на канале «Россия – Санкт-Петербург» я была автором 78 передач из цикла «Это город Ленинград».

– Со стороны, возможно, кому-то может показаться странным: почему именно ты, родом из Кишинёва, стала автором передач о Петербурге и Ленинграде…

– А у пришлых, так сказать, глаз не замылен. «Но кто в этом городе коренной?! Разве что лешие и русалки». (Шучу и нескромно цитирую саму себя.) Дело в том, что мы, «новые петербуржцы», удивляемся тому, к чему давным-давно привыкли живущие здесь с рождения. Для них Петербург – это естественная среда обитания, повседневность. Помню, стою я как-то у бывшего доходного дома купцов Колобовых, а из подъезда выходит женщина, и я, не удержавшись, говорю ей, мол, в каком потрясающем доме вы живёте! А она, пожав плечами, ответствует: «Обыкновенный дом». А там курдонёр, колонны, арки, кариатиды, маскароны и прочие «архитектурные излишества»! Кстати, возьмём великих мира сего. Ну, кто написал самый лучший портрет многоликого Петербурга? Москвичи Пушкин и Достоевский! А вспомним этот непревзойдённый «Невский проспект» уроженца села Сорочинцы Николая Васильевича Гоголя…

– Известное высказывание классика «краткость – сестра таланта» как нельзя лучше относится к твоему творчеству. Известный питерский поэт Евгений Каминский как-то сказал: «В творчестве Светланы Мосовой есть божественная вертикаль, и это выгодно отличает её от легиона «горизонтальных» прозаиков». Ты согласна с Евгением Каминским?

– Ну… Евгений красиво сказал, ведь он поэт. Причём замечательный поэт. Я не буду с ним спорить. И про легион «горизонтальных прозаиков» соглашусь – их действительно немало.

Фамусову не повезло

– Фамусов в «Горе от ума» как-то горестно воскликнул: «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» Твоя дочь Арина в своей биографии совершила невероятное – одновременно пошла по стопам отца, известного художника Павла Обуха, став графиком, и по стопам матери, став писателем. А что же Фамусов, как быть с ним?

– Да, Фамусову не повезло. Так ему и надо, кстати. А вот мне и Павлу повезло, и нам тоже так и надо. Но Арина не просто пошла по нашим стопам – она обогнала нас. Мы сидели в «молодых» до сорока лет. А она уже в свои двадцать три стала членом Союза писателей, а в двадцать четыре – членом Союза художников России. У неё выходят книги, её прозу публикуют в толстых журналах, переводят на иностранные языки, а недавно её керамические работы выставлялись в Москве, в «Новой Третьяковке».

– Признаться, твои многочисленные поклонники и друзья в Кишинёве соскучились по живому общению с тобой. Есть ли в твоих планах ненадолго вернуться к родным пенатам и провести здесь творческий вечер?

– Я постоянно возвращаюсь в Кишинёв. В своих снах. Причём еду в трамвае по улицам Армянской, Садовой, Пушкина, по всем восходящим и ниспадающим… Но мои кишинёвские друзья предупреждают меня, что это уже совсем другой город, что я не найду в нём того, прежнего, родного Кишинёва. Мол, в одну и ту же реку… Но, как сказал один поэт, в отличие от грека, русский может вступить в одну и ту же реку дважды.

Алексей Попов