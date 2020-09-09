Ботанику расчищают от нелегальных и заброшенных киосков (ФОТО)

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На Ботанике продолжаются работы по эвакуации неавторизованных и заброшенных киосков. Подробности в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

На данный момент ведутся работы на центральных улицах сектора. Сегодня демонтируют несколько объектов на пересечении улиц Куза-Водэ и Дачия. Речь о разваленных киосках, годами стоявших через дорогу от Технического университета, – написал Витнянский.

В течение текущей недели, добавил он, с улиц Ботаники будут эвакуированы более 10 киосков.

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