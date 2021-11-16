Ботаника и Рышкановка: в двух столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 93, Поамей, 15/1, Сырбяска, 5, 7, Шипотелор, 4, 9 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Студенческая, 1/1, 3/1, 5, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/7, Петрикань, 88/8 – с 09:00 до 17:00.

ул. Мирчешть, 56 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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