Ботаника и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг, 16 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Градина Ботаникэ, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – с 09:00 до 13:00;

ул. Кочиерь, 4, Кошница, 1-21, 2-20, бул. Дачия, 999, пер. Фьерарилор, 7, 10, 12, Гырлицей, 1, 2, И. Инкулец, 43, Измаил, 2, Л. Толстой, 4-18, 5, Мерешень, 1-7, 2-6, Суручень, 2 -6, 5 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Богдан Воевод, 6/2, 6/3, 6/4 – с 09:05 до 13:00;

ул. Богдан Воевод, 6/2 – с 13:05 до 17:00;

ул. Флорилор, 2, 2/2 – с 10:00 до 17:00;

бул. Г. Виеру, 16.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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