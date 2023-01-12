Ботаника и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 12 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 93, Шипотелор 4, 9, Поамей 9/1 – с 09:00 до 14:00;

ул. Белград 16, 19/1B, Бутукулуй 2, 10, К. Брынкуш 5, 112-116, 121-131, 124-142, 9999, Куза-Водэ 2A, Львов 61-79, пер. 2 Львов 5A, 61-81, пер. 3 Львов 56-58, пер. 4 Львов 63-95, пер. 5 Львов 1-3, 11A, Прага 51-79, 62-80, пер. Прага 12-20, 61A, пер. 2 Прага 12-18, Сармизегетуза 16A, 999, София 10, Загреб 1, 2, 3 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорилор 12/4, 14/1, 14/2 – с 09:30 до 17:00;

ул. Аэродромулуй 4, 9, 9/1, 9A, пер. 1 Аэродромулуй 2, 3, пер. 2 Аэродромулуй 6,8, пер. Аэродромулуй 4A, 10, 12, А. Дога 24/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Д. Рышкану 3, 4, 6, Киев 999, Ница Флорика 9, 15-21, 16-20 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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