Ботаника и Рышкановка: в двух секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг, 10 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Пумнул, 151, 153, 169, пер. А. Пумнул, 136-150, 147-183, Банатулуй, 101, 111, 113, бул. Дачия, 22/4, 22/6, Индепенденцей, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5A, Марамуреш, 105-127, София, 11-17, 12-20, Теилор, 7, 7/2, 7/2A, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, бул. Траян, 6/2 – с 09:00 до 13:00;

ул. Индепенденцей, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, Н. Титулеску, 39, П. Унгуряну, 32, Т. Стришка, 1,2 – с 13:00 до 17:00;

ул. Лунка Быкулуй, 28, 28/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Студенческая, 17, 25, 25A, 27 – с 09:00 до 17:00;

ул. А. Дога, 32/2 подъезды 5-6, кв. 145-216 – с 10:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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